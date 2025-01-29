Мишустин прилетел в Астану

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Астану с трехдневным визитом, сообщает ТАСС.

При этом основным рабочим днем в центральноазиатской республике для Мишустина станет 30 января, когда он встретится с руководством Казахстана.

По информации правительства РФ, в повестку переговоров включен весь комплекс вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. При этом особое внимание Мишустин и премьер Казахстана Олжас Бектенов намерены уделить совместным проектам двух стран в области энергетики, промышленности, транспорта, образования и культуры.

Зимняя поездка российского премьера в Казахстан - одна из традиционных. Как и в прошлые годы, он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, а также в мероприятиях технологического форума Digital Almaty, проведет и двусторонние переговоры с казахстанскими коллегами.