В Индонезии во время купания унесло в море более 10 школьников

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13 учеников средней школы индонезийского города Моджокерто унесло в море во время купания на одном из пляжей южного побережья острова Ява. Четверо из них утонули, остальные госпитализированы, информировала газета The Jakarta Post.

Сообщается, что группа из 261 ученика и 16 преподавателей в рамках экскурсионной поездки посетила пляж Дрини города Джокьякарта. Во время купания из-за сильного волнения на море некоторых детей унесло от берега. Спасателям удалось спасти 9 пострадавших. Четверым погибшим было по 13 лет.

По данным издания, после инцидента мэр Моджокерто Мохаммед Али Кункоро поручил временно отменить все школьные экскурсии до выяснения причин произошедшего.