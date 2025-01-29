Имущество сына Порошенко арестовали из-за игнорирования повесток

На имущество сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея (оба внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) наложен арест в стране из-за игнорирования его владельцем повесток.

Согласно соответствующему документу, Минюст постановил "взыскать с Порошенко Алексея Петровича в пользу государства административный штраф в размере 51 тыс. гривен (около $1 200) в соответствии с постановлением Печерского райвоенкомата Киева". "Для обеспечения выполнения решения, руководствуясь статьей 56 закона "Об исполнительном производстве", постановляю наложить арест на все имущество, принадлежащее должнику", - следует из документа.

Ранее стало известно, что Алексей признан на Украине уклонистом от мобилизации, ему выписан штраф. В настоящее время он и второй сын Порошенко Михаил, по информации украинских СМИ, скрываются от мобилизации в Лондоне.