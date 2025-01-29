Ведомство Маска утверждает, что экономит властям США $1 млрд в день

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Возглавляемое Илоном Маском Министерство по повышению эффективности правительства (DOGE) заявило, что уже экономит американским властям $1 млрд в день и намерено увеличить этот показатель до $3 млрд в сутки. Об этом сказано в заявлении ведомства в соцсети X.

"DOGE экономит федеральному правительству порядка $1 млрд в день, преимущественно за счет прекращения найма людей на ненужные должности, упразднения DEI (программ разнообразия, равенства и инклюзивности) и остановки необоснованных платежей иностранным организациям - все это соответствует исполнительным указам президента", - говорится в сообщении.

"Отличное начало, но следует увеличить эту цифру до более чем $3 млрд ежедневно", - указали в ведомстве.

Илон Маск был назначен президентом США Дональдом Трампом руководителем ведомства под названием DOGE - Department of Government Efficiency. Как отмечал ранее телеканал NBC News, несмотря на название, DOGE не будет полноценным министерством в рамках федерального правительства - для создания подобного ведомства требуется одобрение Конгресса США. Трамп уточнял, что DOGE "будет предоставлять рекомендации и консультации извне".