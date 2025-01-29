Число погибших при давке на фестивале в Индии увеличилось до 40

Число погибших при давке на религиозном фестивале Кумбха-мела в штате Уттар-Прадеш возросло до 40. Об этом со ссылкой на источники в полиции передает агентство Reuters.

Ранее стало известно о 15 погибших.

Фестиваль Кумбха-мела проводится на севере Индии раз в 12 лет. С его начала 13 января в празднике уже приняли участие свыше 110 млн паломников, совершивших омовения в Ганге. Ожидается, что всего за 45 дней фестиваля в нем примут участие 450 млн человек, в том числе 1,5 млн иностранцев.

Во вторник агентство ANI со ссылкой на источники отмечало, что Моди намерен принять участие в Кумбха-мела, совершив омовение в священном Ганге и посетив четыре религиозных центра в Праяградже 5 февраля.