Израиль получил от ХАМАС список заложников, которых освободят 30 января

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Израильской стороне передали список с именами заложников, которые должны быть освобождены палестинским радикальным движением ХАМАС 30 января в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. Об этом информировали в канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"Израиль получил список заложников, которых должны освободить из плена ХАМАС 30 января", - сказано в сообщении.

Уточняется, что "более детальные комментарии будут представлены после уведомления семей освобождаемых заложников".