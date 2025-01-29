Цена газа в Европе впервые с 15 ноября 2023 года поднялась выше $550

© EPA/ KERIM OKTEN/ТАСС

Стоимость природного газа в Европе в ходе биржевых торгов поднялась выше $550 за 1 тыс. куб. м впервые с 15 ноября 2023 года. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне 29 января. Рост с начала дня составляет около 6%.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $552 за 1 тыс. куб. м, или €51,24 за МВт·ч.

Ранее сообщалось, что запасы голубого топлива в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 55,5% и оказались меньше уровня на конец отопительного сезона 2022-2023 годов. С начала отопительного сезона ЕС отобрал из ПХГ порядка 47 млрд куб. м.