Дочь Кеннеди призвала не дать Роберту Кеннеди возглавить Минздрав

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Дочь 35-го президента США Джона Кеннеди, бывший посол США в Японии и Австралии Кэролайн Кеннеди направила законодателям Сената Конгресса США письмо с просьбой не утверждать кандидатуру ее двоюродного брата Роберта Кеннеди - младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб. Об этом сообщает газета The Washington Post.

"Жители США заслуживают министра, преданного делу продвижения передовой медицины для спасения жизней и не отвергающего уже достигнутые нами успехи. Они заслуживают стабильного, нравственного и этичного человека во главе этого важнейшего министерства", - указала она.

Кэролайн Кеннеди обвинила двоюродного брата в лицемерии, так как он призывал сограждан выступать против вакцинации несовершеннолетних, не отказываясь от прививок для своих собственных детей. Она обратила внимание, что борьба Кеннеди-младшего против вакцинации от COVID-19 и других заболеваний послужила его финансовому обогащению.

Дочь Джона Кеннеди также утверждала, что Кеннеди-младший, страдавший наркозависимостью после смерти отца, ответственен за вовлечение в употребление наркотиков многих членов своей семьи.

Слушания по утверждению кандидатуры Роберта Кеннеди - младшего в комитетах Сената Конгресса США намечены на 29 и 30 января. О выдвижении Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб ранее объявил президент США Дональд Трамп.