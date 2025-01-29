Минздрав сектора Газа сообщил об обнаружении более 60 тел за сутки

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За прошедшие 24 часа спасателями и медиками в различных районах сектора Газа были найдены тела еще 63 погибших в ходе военных действий. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в своем Telegram-канале.

Уточняется, что за помощью в медучреждения Газы обратились восемь человек.

Так, общее число жертв конфликта в анклаве с октября 2023 года увеличилось до 47 417, ранения за этот период получили свыше 111,5 тыс. палестинцев.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Израиль в ответ инициировал военную операцию в анклаве для уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения похищенных.

Вечером 15 января премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что в результате посредничества Дохи, Каира и Вашингтона Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении заложников и введении режима прекращения огня в Газе. В рамках первого этапа, который продлится 42 дня, ХАМАС освободит 33 заложника в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в тюрьмах еврейского государства.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 19 января.