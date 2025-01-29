В Кабардино-Балкарии по итогам 2024 года собран рекордный урожай яблок

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Аграрии из Кабардино-Балкарии (КБР) в 2024 году собрали свыше 1 млн тонн яблок, установив абсолютный рекорд урожайности. Об этом со ссылкой на Министерство сельского хозяйства КБР сообщает ТАСС.

"В Кабардино-Балкарии валовой сбор плодово-ягодной продукции в 2024 году перевалил за один миллион тонн, превысив урожай 2023 года на 30%. Это абсолютный рекорд собираемости яблок для республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кабардино-Балкария ежегодно наращивает объемы отгрузки яблок. Согласно данным Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора, в 2024 год специалистами ведомства проведен карантинный фитосанитарный контроль 132,5 тыс. тонн фруктов для отправки в регионы РФ, это на 17% выше показателей за предыдущий год.

Вместе с тем расширяется география поставок: если в 2023 году фрукты отправляли в 36 российских регионов, то в 2024 году - в 49.

Площадь многолетних насаждений в Кабардино-Балкарии составляет более 27 тыс. тонн, а мощность плодохранилищ - 300 тыс. тонн единовременного хранения. При этом наибольшим спросом пользуются сорта айдаред, флорина, голден, фуджи.