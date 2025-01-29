Пентагон утверждает, что США не возражали бы против воссоединения Тайваня с КНР

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Минобороны США утверждает, что Вашингтон не возражал бы против мирного воссоединения Тайваня с материковым Китаем.

"Важно, чтобы, каким бы ни было направление развития ситуации вокруг Тайваня в будущем, это шло в мирном направлении. Если жители на острове хотят интеграции с КНР, и это происходит мирно, - ладно. Мы хотим мира, мы хотим стабильности. Нам не нужны лишние конфликты", - указал помощник заместителя начальника штаба ВМС США по операциям, планированию и стратегии контр-адмирал Бен Николсон во время конференции в вашингтонском Атлантическом совете (признан нежелательной в РФ организацией).

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда там скрылись остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин воспринимает Тайвань как одну из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Провозглашая политику "одного Китая", Вашингтон параллельно развивает контакты с тайбэйским руководством. США выступают в качестве главного поставщика вооружений для Тайваня. Согласно подсчетам МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет составила более $70 млрд.