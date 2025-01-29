Мирошник: переговоры с Киевом должны восприниматься как завершающий этап СВО

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Возможные переговоры с Украиной должны рассматриваться в качестве заключительного этапа специальной военной операции (СВО) по реализации всех задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, и не должны повлечь за собой заморозку конфликта. Соответствующую точку зрения изложил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

"Переговорный опыт в нормандском, женевском, минском, стамбульском форматах дает четкое представление, с какого уровня манипуляторами мы имеем дело и чего стоят их гарантии и обещания. Переговоры должны рассматриваться как завершающий этап СВО по реализации всех задач, поставленных президентом. Мы не можем себе позволить передать эту войну в наследство детям, потому никакой заморозки, которая может рассматриваться только как затишье перед новой эскалацией", - подчеркнул он.

Дипломат отметил, что политико-правовые решения, о которых говорил ранее глава государства, "в случае выхода на переговорный трек должны быть системными, обеспечивающими долгосрочный мир, юридически безупречными и не содержать "стратегической неопределенности". "Все предельно просто и понятно. С четкой последовательностью действий по их реализации. И жесткой ответственностью за невыполнение обязательств из категории "даже не думай", - указал он.