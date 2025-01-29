Депутат Европарламента сообщил о выдвижении Илона Маска на Нобелевскую премию мира

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Депутат Европарламента Бранко Гримс заявил о выдвижении американского предпринимателя Илона Маска на Нобелевскую премию мира.

"Сегодня было успешно представлено предложение присудить Нобелевскую премию мира 2025 года Илону Маску за его последовательную поддержку основополагающего права человека на свободу слова и, следовательно, на мир", - указал он в соцсети X.

Гримс также выразил благодарность всем соавторам инициативы и "всем, кто помогал в реализации этого сложного проекта".