ХАМАС назвал имена заложников, которых освободит 30 января

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Палестинское радикальное движение ХАМАС в четверг освободит гражданку Израиля Арбель Йехуд, военнослужащую Армии обороны Израиля Агам Бергер и 80-летнего израильтянина Гади Мозеса, удерживаемых в секторе Газа в качестве заложников. Соответствующее заявление разместил представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Абу Убайда в своем Telegram-канале.

Вечером 15 января премьер Катара сообщил, что в результате посредничества Дохи, Каира и Вашингтона Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в секторе. В рамках первого этапа, который продлится 42 дня, ХАМАС освободит 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

25 января на родину из Газы вернулись четыре удерживавшихся в анклаве заложницы, проходившие срочную службу в ЦАХАЛ. Израиль, в свою очередь, освободил 200 палестинских заключенных, 114 из них прибыли на Западный берег реки Иордан, 16 вернулись в Газу, еще 70 были депортированы в Египет.