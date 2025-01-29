Зеленский предложил отправить на фронт преподавателей военных вузов

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Владимир Зеленский высказал мнение, что преподавателям военных лицеев и вузов Украины, а также административному звену данных учебных учреждений следует на собственном опыте знать, что такое фронт и боевые действия. Об этом он заявил, выступая перед студентами военных вузов, видеозапись размещена в Telegram-канале Зеленского.

"Все наши ребята и девушки, которые учатся на офицеров, должны знать, что происходит на фронте, что такое современная война. А следовательно, вы, кто их учит, должны иметь соответствующий опыт, должны быть на фронте", - сказал глава киевского режима.

Он отметил, что "только так можно кого-то научить - реально понимая, что такое война на земле, а не только в книгах".