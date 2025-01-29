Грузия завершает работу в ПАСЕ после резолюции о новых парламентских выборах

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Парламентская делегация из Грузии завершает работу в ПАСЕ после того, как некоторое время назад была принята резолюция, призывающая власти республики провести новые парламентские выборы. Об этом сказано в заявлении главы грузинской делегации, вице-спикера парламента Грузии Теи Цулукиани.

По ее словам, оппоненты грузинских властей хотели, чтобы полномочия делегации Грузии вообще не были признаны в ПАСЕ, однако орган признал полномочия, но с определенными условиями, в том числе проведение новых парламентских выборов.

"В этой связи, мы, члены делегации парламента Грузии, в Страсбурге и Тбилиси обсудили и по общему решению команды "Грузинской мечты", несмотря на то что наши полномочия утверждены, с сегодняшнего дня прекращаем работу в Парламентской ассамблее", - следует из заявления.

Цулукиани уточнила, что делегация Грузии возобновит работу в ПАСЕ после того, как прекратится шантаж в отношении страны и ее народа.