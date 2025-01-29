Новогодний парад в Гонконге пришли посмотреть более 100 тыс. человек

© Александр Зюзин/ ТАСС

На улицах Гонконга в районе Коулун собрались более 100 тыс. человек, чтобы посмотреть традиционный парад по случаю Нового года по лунному календарю, сообщает ТАСС.

Как отмечается, несмотря на прохладную по местным меркам погоду, плюс 13 градусов, горожане и туристы прибыли отметить приход символа наступившего года - Зеленой Деревянной Змеи.

Гости праздника с билетами разместились на трибунах. Остальные заполнили тротуары, парадные лестницы и балконы, восторженно приветствуя танцоров, музыкантов, цирковых артистов, которые прошли по улицам, периодически останавливаясь и демонстрируя небольшие представления. По проспекту проехало и несколько ярко украшенных платформ, представляющих организаторов шествия.

Согласно данным организаторов, в этом году участниками парада стали 40 коллективов из Гонконга, материкового Китая и из-за рубежа, в том числе танцевальная группа Unbeatable Dance Group из Мумбаи, австрийские акробаты Zurcaroh, танцоры Bravery Dancers из Индонезии, южнокорейская герл-группа Kep1er.