Дуров: успех DeepSeek говорит о превосходстве образования в КНР

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Прорыв Китая в ИИ-алгоритмах не возник на пустом месте, поскольку китайское среднее образование превосходит западное. Соответствующую точку зрения выразил сооснователь Telegram Павел Дуров.

"После успеха DeepSeek многие удивляются тому, как быстро Китай догнал США в области ИИ. Однако прогресс Китая в эффективности алгоритмов не возник из ничего", - отметил он, приведя в пример китайских студентов, которые "уже давно опередили других в математике и программировании на международных олимпиадах".

По словам Дурова, образование в Китае превосходит западное в части подготовки выдающихся математиков и ученых - китайские власти поощряют высокоэффективную модель жесткой конкуренции между учениками, заимствованную у СССР. А большинство западных школ препятствуют конкуренции, указал он. "При этом такие меры предсказуемо демотивируют лучших студентов", - подчеркнул предприниматель.

"Если система среднего образования в США не будет радикально реформирована, усиливающееся доминирование Китая в сфере технологий выглядит неизбежным", - заключил он.

Китайская компания DeepSeek 20 января выпустила новую версию чат-бота R1, которая, как утверждается, превосходит передовую версию ChatGPT американской компании OpenAI. При этом разработчики китайского чат-бота, согласно оценкам экспертов, потратили гораздо меньше средств, чем OpenAI.