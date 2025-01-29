В Калужской области возбудили четыре уголовных дела после убийства лесничих

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В Калужской области возбудили четыре уголовных дела после убийства трех сотрудников Куйбышевского лесничества в деревне Усохи. Об этом со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону сообщает ТАСС.

Ранее было возбуждено уголовное дело по п. "а", "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности).

"По факту гибели трех сотрудников Куйбышевского лесничества возбуждено четыре уголовных дела. Дополнительно возбуждены три уголовных дела по статьям: "Незаконное лишение свободы" (п. "г, ж" ч.2 ст. 127 УК РФ), "Умышленное уничтожение имущества путем поджога" (ч.2 ст. 167 УК РФ), "Незаконный оборот оружия" (ч.1 ст. 222 УК РФ)", - следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что все материалы объединены в одно производство, которое ведет отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК.

Ранее губернатор региона Владислав Шапша сообщил о том, что судимый мужчина, который осуществлял незаконную вырубку деревьев в Куйбышевском районе Калужской области, захватил заложников при задержании. Погибли трое сотрудников лесничества. Преступник свел счеты с жизнью.