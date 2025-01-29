Новые власти Сирии объявили недействительной прежнюю конституцию страны

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Новые власти Сирии объявили о прекращении действия конституции 2012 года. Соответствующее заявление разместило управления военных операций (руководящий орган новых властей) в Telegram-канале.

"Прекращается действие конституции 2012 года, а также всех законов, принятых в чрезвычайном порядке", - сказано в сообщении.

Вместе с тем новые власти объявили 8 декабря национальным праздником в честь "победы великой сирийской революции".