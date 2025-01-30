Су-35 прилетели в Иран

Юрий Веселов, военный обозреватель

Иранские официальные лица 27 января 2025 года подтвердили поставку очередной партии российских истребителей Су-35. Данную новость озвучил заместитель начальника центрального штаба вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» Корпуса Стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Шадмани. Российская и иранская стороны не сообщают подробностей этого этапа выполнения контрактных обязательств: количества самолетов, вида их доставки и места базирования.

Первые сведения о заключении контракта на поставку Ирану партии Су-35 появились в марте 2023 года. Тогда военно-политическое руководство Исламской Республики выразило заинтересованность в приобретении у России 24 самолетов этого типа, от которых отказался Египет. Кроме этого, иранцы захотели купить партию российских боевых вертолетов Ми-28Н, несколько учебно-боевых самолетов Як-130 и два современных многофункциональных электронных тренажеров для подготовки летчиков. По другим сведениям, иранцы в конечном итоге захотели купить 50 истребителей.

Общая сумма сделки не разглашалась, но, по оценкам зарубежных специалистов, она колеблется в районе 5 млрд. долларов.

Первые два истребителя Су-35 были поставлены Ирану в ноябре 2024 года с завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре самолетом ВТА России в разобранном виде на аэродром Мехрабад (Тегеран), затем перевезены на авиабазу в район города Хамадан для последующей сборки и летных испытаний. Вертолеты и учебно-боевые самолеты были доставлены иранцам примерно в этот же период.

Следует отметить, что дальнейшее военно-техническое сотрудничество России и Ирана будет строиться на основе подписанного в Москве 17 января Соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и во многом будет зависеть от решения «ядерной проблемы» и будущих договоренностей между Тегераном и Вашингтоном. Надо признать, что опубликованное Соглашение на проверку оказалось образцовым примером протокольного документа с многочисленными ни к чему не обязывающими формулировками в области военного взаимодействия.

Подписанный президентами обеих стран в Москве договор в большей степени зафиксировали обоюдное стремление к упрочению и расширению торгово-экономических связей, реализации существующих проектов.

Многие наблюдатели надеялись, что Соглашение с Ираном будет аналогично подписанному с Северной Кореей, один из пунктов которого предусматривал защиту друг друга в случае агрессии. В российско-иранском документе результат оказался более, чем скромным: Тегеран и Москва договорились не помогать агрессору в случае нападения. Такие же договоренности содержатся в предыдущем документе от 2001 года, то есть стороны не продвинулись ни на шаг в данном вопросе.

Позиции подписантов можно понять. Тегеран после фактического разгрома Израилем военной инфраструктуры «Хизбалла» в Ливане осенью и совершенного в декабре 2024 года государственного переворота в Сирии утерял влияние в этих странах и оказался на пороге возможной войны с Израилем и поддерживающими его США. Как показали предыдущие нападения израильтян на иранские объекты, Тегеран не располагает достаточно эффективными средствами для защиты своих наиболее важных военных и промышленных предприятий от ракетных ударов еврейского государства.

Кроме того, израильские спецслужбы широко внедрены в многие структуры государственного управления ИРИ, научные институты и общественные организации, что позволяет Тель-Авиву контролировать ситуацию в руководстве страны и оказывать влияние на формирование общественного мнения в иранском обществе. Израильтяне и англосаксы, пожалуй, в большей степени делают ставку на создание условий для организации в Иране «Майдана» по типу украинского.

Нужно учитывать и то, что в последних событиях в Сирии некоторые влиятельные иранские политики и военные все более активно начинают возлагать вину на Россию и ее армию. При этом персы умалчивают, что офицеры КСИР первыми начали покидать Сирию и выводить из страны подконтрольные иранцам иностранные вооруженные формирования. За все время гражданской войны в Сирии с 2011 года по настоящее время потери ИРИ составили не более 2 тысяч человек, включая лояльные Тегерану милиции. Тогда как безвозвратные потери правительственной сирийской армии по самым скромным подсчетам составили более 90 тысяч солдат и офицеров.

В свою очередь, Москва также не горит желанием защищать Иран в случае развязывания Израилем и США вооруженного конфликта. И главная причина этому не только и не столько опасение превращения агрессии в широкомасштабную войну с непредсказуемыми последствиями, а в позиции партнера. Иран допустил возможность террористического интернационала оккупировать к осени 2015 года три четверти территории Сирии и создать реальную угрозу суверенитету этой страны. Лишь только ввод российских войск обеспечил восстановление стабильности. При этом Тегеран критически отнесся к созданию российских военных объектов в Тартусе и Латакии.

Можно привести еще много подобных примеров. Но копаться в плохом не хочется.

Ирану предстоит преодолеть многие сложности в противостоянии с «новой метлой» в американском руководстве. Конец иранцам наступит в случае, если их власти поведутся на заокеанские посулы и откажутся от былой принципиальности в политике.