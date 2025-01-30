SVT: в Швеции обнаружен мертвым организатор акций с сожжением Корана

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В Сёдертелье к югу от Стокгольма вечером в среду был найден 38-летний мужчина с огнестрельными ранениями. Речь идет об организаторе акций с сожжением Корана Салване Момике, передает телеканал SVT.

Стокгольмский окружной суд 30 января должен был вынести приговор по статье "возбуждение ненависти по национальному признаку". Но оглашение вердикта отложили, так как "была подтверждена смерть одного из обвиняемых".

По данным SVT, к расследованию дела привлечена служба безопасности, задержаны несколько человек. Территория вокруг места преступления оцеплена.

Сальван Момика приехал в Швецию из Ирака в 2018 году и в 2021 году получил трехлетний вид на жительство. Летом 2024 года ему на год продлили временный вид на жительство. Момике инкриминировались четыре эпизода с сожжением Корана в четырех местах Стокгольма летом 2023 года.