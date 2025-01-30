На борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета находились 64 человека

На борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета находились не менее 64 человек, в том числе 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Об этом сказано в заявлении выполнявшей рейс авиакомпании American Airlines, зачитанном в эфире CNN.

Согласно данным Федерального авиационного управления США, в воздухе вблизи аэропорта имени Рейгана произошло столкновении пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk.

По информации источников телеканала CNN в Пентагоне, вертолет принадлежал Сухопутным войскам США. Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, президент США Дональд Трамп проинформирован об инциденте.