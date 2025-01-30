МО РФ: ежемесячные потери ВСУ составляют порядка 50 тыс. и выше

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За последние полгода ежемесячные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) стабильно составляют порядка 50 тыс. человек и выше. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тыс. человек и выше (январь 2025 - 51 960 чел., декабрь 2024 - 48 470 чел., ноябрь 2024 - 60 805 чел. и так далее)", - указали в российском оборонном ведомстве.