CBS News: обнаружен "черный ящик" упавшего вблизи Вашингтона самолета

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Водолазы нашли один из черных ящиков упавшего недалеко от Вашингтона самолета, передает телеканал CBS News.

Сообщается, что группа водолазов обнаружила один из черных ящиков. К настоящему моменту не известно, является ли ящик бортовым самописцем или устройством хранения данных о производительности воздушного судна.

Водолазам удалось проникнуть в кабину самолета, они также обнаружили багаж. При этом течение реки вымыло обломки и тела с места крушения.