Рынок акций открылся снижением ведущих индексов

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Российский рынок акций 30 января снижается на открытии основной торговой сессии, юань перешел к снижению после роста в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,11% и составлял 2 947,32 пункта, индекс РТС также опускался на 0,11%, до 947,3 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов вырос на 3,2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и торговался на уровне 13,428 рубля.

К 10:16 мск индекс Мосбиржи находился на отметке в 2 947,97 пункта (-0,09%), индекс РТС составлял 947,51 пункта (-0,09%). Вместе с тем курс китайской валюты перешел к снижению и находился на отметке в 13,388 рубля (-0,85 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.