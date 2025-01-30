Бывшему главе компании "Фонбет" предъявлено обвинение во взяточничестве

© Александр Щербак/ ТАСС

Бывшему гендиректору букмекерской компании "Фонбет" Сергею Анохину предъявлено обвинение во взяточничестве. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области сообщает ТАСС.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по уголовному делу о коррупции задержаны бывший гендиректор букмекерской компании, один из руководителей подразделений столичного МВД, а также юрист. Им предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере", - следует из сообщения.

Согласно материалам следствия, директор букмекерской компании, стремясь избежать представления в следственные органы результатов оперативно-разыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 млн рублей. При этом один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимал участие в оперативном эксперименте. После передачи денег цепочка посредников, а также директор букмекерской компании были задержаны.

Ожидается, что в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения.