Жизнь после глобализации

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Мировая экономика рассыпается на части. Но есть и другие поводы для тревоги, считают организаторы Всемирного экономического форума в Давосе, проходивший в конце января.

В подготовленном к мероприятию документе - Chief Economists Outlook (в нем суммированы результаты опроса экспертов крупнейших финансово-экономических учреждений, включая Всемирный банк, ВТО, МВФ) в ближайшие три года прогнозируется продолжение фрагментации мировой экономики и обострение торговой войны Китая и США. Подтверждено, что ограничения становятся обычным компонентом мировой торговли. Отмечено, что баланс сил в мировой экономике продолжает смещаться в направлении «незападных» стран. Одной из причин такой тенденции стали, по мнению экспертов, санкции - введено более двух тысяч мер, ограничивающих международную торговлю, и только 634 решения, направленных на ее либерализацию. В основном санкции вводили западные страны, что подрывало сложившуюся экономическую систему, хотя их господство зиждилось именно на глобализации.

Такая «объективная реальность» определила и общую атмосферу на Форуме в первые дни – наиболее активно обсуждалась тенденция к фрагментации мировой экономики и ее последствия. Но, если год назад в Давосе выступавшие подчеркивали, что хотя фрагментация есть, экономика к ней приспособится, в текущем году зазвучали иные мотивы. Так в выступлениях главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, вице-премьера КНР Дин Сюэсяня был обозначен приоритет на развитие внутреннего рынка.

Значительное внимание получили вопросы торговли. Участники обсуждали потенциальное возвращение тарифов, плюсы и минусы концентрации цепочек поставок и диверсификации. «Нам нужно создать устойчивость за счет того, что мы называем ре-глобализацией», - отметила генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала. «Миру нужно децентрализовать определенные цепочки поставок». Участники Форума отметили, что усиливающаяся взаимосвязь торговли и технологий, цифровые решения предлагают значительный потенциал для решения глобальных торговых проблем. По их мнению, это может упростить торговые процессы, повысить доверие, улучшить «прозрачность» поставщиков и диверсификацию, а также разблокировать финансирование.

Значительно изменилось содержание дискуссии об «изменении климата». Приоритеты сместились с «глобального потепления» на более практические вопросы: рост частоты природных аномалий, загрязнения «суперзагрязнителями» (микро- и нанопластики, неправильная утилизация отходов, прежде всего от фармпроизводств, загрязнение воды соединениями фтора и тд.).

Еще одной темой, привлекшей внимание, стало сверхстареющее общество в развитых странах, из-за чего в будущем вероятны коллапсы пенсионных систем на фоне высоких налогов и долгов.

Кроме того, 370 миллионеров и миллиардеров «по традиции» заявили о необходимости поднять налоги на сверхбогатых т.к. деньги приносят политическое влияние, а это - «угроза демократии». Была отмечена новая тенденция в способах генерации богатства - в 2024 г. впервые в мире стало больше миллиардеров, которые получили деньги через наследство, а не через свою предпринимательскую деятельность.

Наибольшее внимание на Форуме получило выступление президента США Дональда Трампа. Хотя он произносил речь по видеосвязи, были зафиксировали рекордные очереди на его выступление. И, как только он появился на экранах, участники Форума сначала восторженно аплодировали и фотографировали его. Но к концу выступления у них, как отмечают в прессе, появились другие чувства. Из его выступления стало ясно, что шансов на компромиссное разрешение противоречий между США, КНР и ЕС практически нет, поскольку для нынешней администрации США вопрос борьбы за мировую гегемонию - это стратегический вопрос. Как завил Трамп, если американцам не удастся ограничить развитие Китая, то он рано или поздно станет лидером во многих областях как раз за счет ставки на «безбарьерное» экономическое развитие. Потому Вашингтон продолжит свою бескомпромиссную линию и евросоюзникам надо с этим смириться. Трамп повторил ранее высказанные тезисы о том, что он намерен повысить ввозные пошлины для товаров из многих стран, чтобы стимулировать производство в США и обеспечить стране дополнительный доход. Также заявил, что США гарантируют поставки американских энергоресурсов в Европу, включая СПГ, если европейцы согласятся на предлагаемые им условия. При этом он отметил, что Евросоюз поступает с США несправедливо в сфере торговой политики и должен ускорить свое экономическое дерегулирование. Он объявил, что «США станут столицей искусственного интеллекта и криптовалют». Для реализации этой цели будут снижены налоги, проведено дерегулирование экономики, построены новые электрогенерирующие мощности для обеспечения энергией этой сферы. И предложил странам НАТО повысить свои оборонные расходы до 5% ВВП, отметив, что это нужно было сделать еще несколько лет назад.

Возможные последствия такой политики стали серьезным поводом для беспокойства участников Форума, а вероятная геоэкономическая конфронтация названа в отчете Форума одной из основных угроз на ближайшие два года. По некоторым оценкам, торговля на основе геополитических блоков может стоить мировой экономике до 6,75 трлн долл.

Из выступлений европейских участников Форума следует, что евробюрократия готовится подстроиться под заявленное Трампом развитие событий. Так заявления Урсулы фон дер Ляйен свидетельствуют о пораженческих настроениях в Брюсселе относительно намерения отстаивать свои интересы в столкновении с новым руководством в Вашингтоне. Она отметила, что мир вступил в эпоху жесткой конкуренции за технологии и ресурсы и ЕС должен меняться, чтобы «вписаться» в нее. Отмечу, что в своем выступлении на Форуме она декларировала, что отказ Европы от российских энергоносителей является «свободой», правда за которую европейскому бизнесу и населению приходится платить заоблачную цену. И, судя по намерению Трампа, в перспективе цена «свободы» еще подрастет.

В заключение надот отметить, что, если не учитывать некоторое изменение формулировок, прошедший Форум стал третьим подряд, на котором в качестве одной из приоритетных тем обсуждалось разделение мировой экономики на блоки и его последствия. В то же время он стал переломным в восприятии мировой элитой этой ситуации. Теперь его участники считают, что надежды на снятие экономических и торговых барьеров за первую четверть века не оправдались, а усилению процесса фрагментации будут способствовать планы нового президента США Дональда Трампа. И эта тенденция все больше влияет на среднесрочные ориентиры отдельных стран. Его участники, констатируя важность глобализации и заявляя о готовности к сотрудничеству, в развитии своих экономик все больше ориентируются на поддержку роста «изнутри», а также на пересмотр старых и формирование новых союзов.