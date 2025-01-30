ЦАХАЛ: одна из освобожденных в Газе заложниц находится на территории Израиля

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Военнослужащая Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Агам Бергер, освобожденная из заложников в секторе Газа, находится на территории Израиля. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Возвращающаяся из заложников военнослужащая ЦАХАЛа Агам Бергер пересекла израильскую границу вместе с силами ЦАХАЛ и направляется в пункт первичного приема на юге Израиля, где воссоединится со своими родителями", - сказано в заявлении.

Уточняется, что "военнослужащая ЦАХАЛа Агам Бергер была похищена 7 октября 2023" и "находилась в плену 482 дня".

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отметили, что израильское "правительство и службы безопасности окажут всестороннюю поддержку Агам Бергер и ее семье". "Израильское правительство привержено возвращению всех похищенных и пропавших без вести", - указали в ведомстве.

В рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа 30 января ожидается освобождение еще двух израильских гражданских лиц, захваченных 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе - 80-летнего израильтянина Гади Мозеса и израильтянки Арбель Йехуд. В обмен на их освобождение Израиль выпустит из тюрем 110 палестинских заключенных.

Вместе с тем, по информации телеканала N12, в четверг из сектора Газа могут быть освобождены пятеро граждан Таиланда в соответствии с отдельными договоренностями, достигнутыми с ХАМАС властями королевства.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 19 января. В тот же день палестинские группировки отпустили трех израильских женщин. Израиль, со своей стороны, освободил 90 палестинских заключенных. Утром 25 января из сектора Газа были освобождены четыре заложницы, проходившие срочную службу в израильской армии. Израиль в ответ выпустил из тюрем 200 палестинцев.