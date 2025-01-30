Песков отметил, что СССР спас человечество от "коричневой чумы"

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Народ СССР спас человечество от "коричневой чумы", линия на забвение исторической правды пагубна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца о вкладе США в дело освобождения Германии от нацизма.

"Идет целенаправленная линия на забвение исторической правды, на забвение того, кто именно заплатил самую тяжелую цену за освобождение Европейского континента от "коричневой чумы". Это был Советский Союз, который в том числе при помощи союзников - Великобритании и Америки - взял на себя, собственно, основные тяготы этого освобождения", - указал предстваитель Кремля в беседе с журналистами.

"Советский народ совершил тот самый подвиг для всего человечества, спася его от "коричневой чумы" тогда", - подчеркнул он. "Такая линия на забвение, безусловно, весьма пагубна с точки зрения возможных последствий и с точки зрения ползучей героизации нацизма, которая снова идет по Европе, существенно укоренилась в Киеве", - добавил Песков.