На борту упавшего в Вашингтоне самолета, предварительно, были восемь фигуристов

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На борту упавшего в Вашингтоне самолета, предварительно, находились восемь фигуристов и четыре тренера. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

"На борту воздушного судна, предварительно, находились фигуристы Спенсер Лэйн, Джина Хан, Эдди Чжоу, сестры Эверли и Лидия Ливингстон, Франко Апарисио, Шон Кей, Анджела Янг, а также тренеры Вадим Наумов, Женя Шишкова, Инна Волянская и еще один тренер по танцам на льду", - следует из сообщения.

В среду вечером произошло столкновение американского пассажирского самолета и вертолета Сухопутных войск США вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана, находящегося в 10-15 минутах езды от центра Вашингтона. Самолет следовал рейсом из штата Канзас, на его борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Борт упал в реку Потомак. На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция.

По информации портала BNO News, из реки были извлечены не менее 19 тел погибших.