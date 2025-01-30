Сийярто: Европа нуждается в тесных экономических связях с Россией и Китаем

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Европейский союз должен сохранять тесные деловые отношения с Россией и Китаем, так как их разрыв угрожает ощутимым ущербом экономике самой Европы. На этом акцентировал внимание министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто при общении с представителями венгерской общины в словацком городе Комаром.

"Предпринимаемые в последние годы попытки отделить экономику Европы от экономики Китая и России вызывают серьезные опасения, поскольку могут нанести значительный ущерб Европе", - сказал он, перелает телеканал М1. Вместе с тем Сийярто убежден, что такие попытки "обречены на провал".

"Если посмотреть не на политическую, а на реальную экономическую сторону жизни, то можно увидеть, что стратегические секторы восточной и западной экономики могут работать друг без друга лишь с ограниченным успехом", - подчеркнул он. В этой связи венгерское правительство приняло решение придерживаться стратегии экономического нейтралитета, которая подразумевает развитие связей как с союзниками на Западе, так и с партнерами на Востоке, указал глава МИД.