Reuters: в НАТО обеспокоены превосходством российских военных беспилотников в Арктике

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Россия "лидирует в гонке за контроль над Арктикой" и превосходит НАТО в области создания беспилотных летательных аппаратов, пригодных для применения в условиях экстремально низких температур. Соответствующие оценки высказали опрошенные агентством Reuters военные аналитики из стран НАТО.

"Мы близки к моменту, когда у России будут не только беспилотные системы наблюдения вдоль Северного морского пути, но и военные БПЛА, которые будут на постоянной основе осуществлять патрулирование данных районов", - указал руководитель исследовательской программы в Корнельском университете (США) Джеймс Паттон Роджерс.

По данным Reuters, страны Североатлантического альянса пытаются ускорить темпы создания "арктических беспилотников", чтобы догнать Россию. США "уже вложили значительные средства в создание БПЛА большой дальности для мониторинга и сбора сведений в Арктике", пишет агентство.

Ранее президент РФ Владимир Путин называл освоение Арктики неоспоримым приоритетом государства, так как регион имеет важное значение для обороны, логистики и энергетики страны.