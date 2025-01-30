NBC: на месте авиакатастрофы в США обнаружены тела более 30 погибших

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На месте авиакатастрофы в Вашингтоне извлечены тела более 30 погибших. Об этом со ссылкой на источники передает телекомпания NBC.

Сообщается, что более 30 тел было обнаружено в реке Потомак, где затонули обломки столкнувшихся пассажирского самолета и военного вертолета.

Отмечается, что поисково-спасательная операция продолжается "в непростых условиях".