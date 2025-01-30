Суточные потери ВСУ в Курской области составили более 240 военных

© Nikoletta Stoyanova/ Getty Images/ТАСС

Вооруженные сили Украины (ВСУ) потеряли за минувшие сутки на курском направлении более 240 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены 2 боевые машины пехоты, бронетранспортер, 4 боевые бронемашины, 14 автомобилей, 4 артиллерийских орудия, 9 минометов, 2 станции радиоэлектронной борьбы, а также 3 пункта управления БПЛА и 2 склада боеприпасов", - указали в российском оборонном ведомстве.