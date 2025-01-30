ЕС не настаивает на применении Казахстаном санкций в отношении РФ

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Спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан заверил, что в Брюсселе не настаивают на применении Казахстаном санкций против России и не намерены вмешиваться в торговые отношения Астаны и Москвы. С таким заявлением он выступил на брифинге во время визита в Астану.

"Евросоюз в полной мере уважает позицию Казахстана не присоединяться к санкциям сообщества. И мы не будем настаивать на том, чтобы Казахстан ввел санкции. У нас нет никакого намерения вмешиваться или каким-либо образом портить законные торговые отношения России с Казахстаном, которые длятся уже много лет", - указал он, передает издание Orda.

Вместе с тем О’Салливан выразил "обеспокоенность ЕС возможным использованием Казахстана для обхода санкций". "Некоторые недобросовестные представители бизнеса могут перепродавать в Россию товары из ЕС. Особенно продукцию высоких технологий, которая может использоваться в вооружениях. Мы довольны взаимодействием с Казахстаном в предотвращении подобных схем", - подчеркнул он.

Нынешний визит О’Салливана в Казахстан уже четвертый, до этого в последний раз он посещал республику в июне прошлого года.

Ранее власти Казахстана не раз заявляли, что не поддерживают односторонние ограничения и не присоединяются к санкциям в отношении России, поскольку она является одним из крупнейших торговых партнеров республики.