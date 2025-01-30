Forbes: владелец группы компаний LVMH за сутки лишился $9,3 млрд

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Состояние богатейших людей планеты сократилось на десятки миллиардов долларов за последние торговые сутки. Об этом пишет журнал Forbes, публикующий данные рейтинга миллиардеров в режиме реального времени.

Наибольшие потери понесли владелец группы компаний LVMH Бернар Арно - $9,3 млрд, гендиректор Nvidia Дженсен Хуан - $6,3 млрд и руководитель нового американского ведомства DOGE, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск - $3,8 млрд. В пятерке антилидеров также оказались Ларри Эллисон (Oracle) с падением на $2,3 млрд и Франсуаза Бетанкур-Мейер (L’Oréal), чей капитал сократился на $2,2 млрд.

Как отмечается, "рынки отреагировали на снижение индексов в технологическом и люксовом секторах".

Главной причиной обвала послужил резкий спад акций компаний, связанных с искусственным интеллектом и премиальными брендами. Nvidia потеряла 8% на фоне опасений перегрева сектора, а котировки LVMH упали ввиду снижения спроса в Азии. Падение Tesla (-5,2%) связано с задержками в производстве Cybertruck.

Forbes уточняет, что расчеты для публичных активов обновляются каждые пять минут, а для частных компаний - раз в сутки.