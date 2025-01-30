В Швеции впервые оштрафовали человека за управление дроном в нетрезвом виде

В Швеции оштрафовали мужчину, управлявшего БПЛА в нетрезвом виде. Размер штрафа составил $2,9 тыс., это первый случай в стране, когда кто-то привлечен к ответственности за управление беспилотником в состоянии алкогольного опьянения, передает телеканал SVT.

Как отмечается, инцидент произошел во время фестиваля ретромобилей Classic Car Week в Рэттвике в центральной части королевства. Над площадкой временно действовала бесполетная зона. У управлявшего дроном мужчины на тот момент уровень алкоголя в крови составлял 0,69 промилле.

По словам председателя окружного суда Карин Хеллмонт, при вынесении вердикта применялась шкала штрафов за управление авто в нетрезвом виде. "Это летательный аппарат, даже если он летит сам по себе. Им управляет кто-то на земле, и он может упасть с большой высоты и травмировать кого-то", - аргументировала она.