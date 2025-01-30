Красному Кресту передали двоих израильтян и пятерых иностранцев из заложников

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Двое израильских заложников и пятеро иностранных граждан переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, передает египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

"Семеро заложников, в том числе двое израильтян и пятеро иностранных граждан, были переданы Красному Кресту и направляются к силам Армии обороны Израиля в секторе Газа", - сказано в заявлении.

Как уточнили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, семеро заложников - двое граждан Израиля и пятеро подданных Таиланда - были переданы представителям армии Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соответствии с отдельными договоренностями, достигнутыми властями королевства с движением ХАМАС.

"Правительство Израиля с теплотой принимает семерых освобожденных. Список наших граждан: Арбель Йехуд, Гади Мозес. Были также освобождены 5 граждан Таиланда", - сказано в заявлении. Подчеркивается, что "израильское правительство привержено возвращению всех заложников и пропавших без вести".

Ранее в четверг стало известно, что из сектора Газа также была освобождена военнослужащая Армии обороны Израиля Агам Бергер.