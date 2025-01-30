Потери ВСУ с начала боев в Курской области превысили 56 тыс. человек

© Алексей Коновалов/ТАСС, архив

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала боевых действий на курском направлении потеряли более 56 тыс. человек. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Всего с начала боевых действий на Курском направлении противник потерял более 56 140 военнослужащих, 325 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1 653 боевые бронемашины, 1 707 автомобилей, 396 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 6 MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов", - указали в МО РФ.