ВОЗ поздравила Гвинею с ликвидацией сонной болезни

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Гвинее удалось избавиться от опасного паразитарного заболевания - африканского трипаносомоза человека (АТЧ), известного как сонная болезнь. Об этом объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ "поздравляет Гвинею с ликвидацией гамбийской формы трипаносомоза человека как проблемы для общественного здравоохранения", следует из сообщения. Уточняется, что эта форма АТЧ была единственной, передача которой зафиксирована в Гвинее.

По словам гендиректора ВОЗ Тедрос Аданома Гебрейесуса, успех Гвинеи "подтверждает глобальный прогресс в борьбе с забытыми тропическими болезнями и представляет собой луч надежды для государств, которые ведут борьбу с АТЧ".

В ВОЗ также обратили внимание, что ранее семь африканских государств избавились от гамбийской формы АТЧ - Того, Бенин, Кот-д'Ивуар, Уганда, Экваториальная Гвинея, Гана и Чад. Вместе с тем родезийская форма заболевания была нейтрализована как проблема общественного здравоохранения в Руанде.

Африканский трипаносомоз человека относится к трансмиссивным паразитарным заболеваниям. Его возбудителями являются простейшие рода трипаносом, передающиеся человеку при укусе мухи цеце, инфицированной паразитом от зараженных людей или животных.