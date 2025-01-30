В Крыму расширены границы зоны региональной ЧС из-за выброса мазута

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Границы зоны режима ЧС, который был введен в Республике Крым с целью ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после инцидентов с танкерами в Керченском проливе, расширили. На сайте правительства Крыма опубликован соответствующий указ главы региона Сергея Аксенова.

"Границы зоны техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера: городской округ Керчь, Феодосия, Судак, Саки, Евпатория, Ленинский район, Сакский, Черноморский районы Республики Крым", - следует из сообщения. Ранее режим ЧС, который был введен 28 декабря, действовал только на территории городского округа Керчь и Ленинского района.

Чрезвычайной ситуации присвоен статус ЧС техногенного характера. Курирует действия по ликвидации последствий разлива мазута председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.