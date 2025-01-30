SuperJob: 52% родителей хотят, чтобы их ребенок после колледжа продолжил обучение в вузе

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Более половины родителей в России (52%) заявили, что их ребенок после окончания колледжа намерен поступать в вуз. Об этом со ссылкой на данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob "Старт карьеры" сообщает ТАСС.

"Результаты опроса родителей будущих выпускников колледжей 2025 года свидетельствуют о том, что матери и отцы чаще всего рассчитывают на продолжение ребенком учебы в вузе. 34% родителей заявили, что их ребенок планирует поступать летом на дневное отделение. Дети 18% респондентов будут подавать документы на вечерние или заочные отделения вузов", - следует из материалов исследования. Вместе с тем сразу выйдут на работу и не будут продолжать учебу после колледжа дети 19% опрошенных.

Как отмечается, чаще всего при выборе колледжа для будущего выпускника 9-го класса родители руководствуются интересами и способностями ребенка (32%), востребованностью профессии на рынке труда и уровнем зарплат в сфере (18%).

Опрос был проведен во всех округах РФ 2 декабря 2024 года - 29 января 2025 года среди 1 тыс. родителей 9-классников, поступающих в колледжи в 2025 году, и 1 тыс. родителей выпускников колледжей 2025 года.