Маск заявил, что ему не нужна Нобелевская премия мира

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Руководитель нового американского ведомства DOGE, отвечающего за повышение эффективности правительства США, Илон Маск заявил, что ему не нужна Нобелевская премия или другие награды.

"Я не хочу никаких премий", - указал он в соцсети X, комментируя сообщение о своей номинации на Нобелевскую премию мира.

В среду депутат Европарламента Бранко Гримс заявил о выдвижении Маска на Нобелевскую премию мира за поддержку "основополагающего права человека на свободу слова".