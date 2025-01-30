Патриарх Кирилл призвал бороться с популярностью мата

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Нецензурная брань фактически легитимизируется в обществе, она может употребляться в кино и без барьеров распространяется в интернете, важно найти способ лишить мат имеющейся сегодня популярности. На это обратил внимание Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе пленарного заседания ХIII Рождественских парламентских встреч.

"Хотя публичная нецензурная брань по закону и приравнена к мелкому хулиганству, фактически сегодня она легитимизируется в обществе. Она может прозвучать в театральных постановках, кино, абсолютно бесконтрольно распространяется в интернете. Необходимо найти способ лишить мат созданной ему популярности. Ведь это борьба за умы и даже за сердца людей", - подчеркнул он.

Патриарх отметил, что в последние десятилетия общество буквально "захлестнула волна сквернословия". Эта "духовная болезнь" поразила многих - матерная брань слышна даже с детских площадок, на школьных переменах, в общественном транспорте. По его словам, скверные слова всегда были маргинальными и никогда не являлись нормой.

Предстоятель РПЦ также указал, что матерная брань - это, по сути, богохульство и оскорбление святости материнства. "Употребление скверных слов было характерно для людей, морально опустившихся, для которых не осталось ничего святого. Через мат уродуют богатый русский язык", - добавил он.