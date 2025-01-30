NBC: в результате авиакатастрофы под Вашингтоном предварительно погибли 14 фигуристов

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В результате столкновения вертолета Black Hawk и пассажирского самолета над рекой Потомак в Вашингтоне, предположительно, погибли четырнадцать фигуристов. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на гендиректора Бостонского клуба фигурного катания Дага Зегиба.

По его данным, шесть погибших были непосредственно связаны с клубом: два тренера, два спортсмена и две матери юных фигуристов.

Агентство Associated Press со ссылкой на Зегиба информировало о том, что на борту воздушного судна находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

В среду вечером американский пассажирский самолет авиакомпании American Airlines и вертолет Black Hawk Сухопутных войск США столкнулись в небе у вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана. Самолет следовал рейсом из штата Канзас, на его борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. На борту вертолета находились не менее трех военнослужащих. После столкновения обе машины упали в реку Потомак. На месте катастрофы обнаружены тела 28 погибших.

Как сообщила газета The Wichita Eagle, на борту воздушного судна находились участники юниорской сборной США по фигурному катанию.