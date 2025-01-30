Медведев потребовал немедленно выдворять из России мигрантов-наркоманов

© Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

Следует без промедления выдворять за пределы России мигрантов, которые заражены опасными инфекциями или употребляют наркотики. На этом акцентировал внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Одна из наиболее острых проблем - это ситуация с теми иностранцами, у которых выявлены опасные болезни, а также теми, кто употребляет наркотики или психотропные препараты. В целом их надо незамедлительно выдворять", - сказал Медведев во время совещания по вопросам совершенствования миграционного законодательства, видео которого размещено на его странице во "ВКонтакте".

По словам политика, без этого невозможно в полной мере обеспечить и эпидемиологическую безопасность россиян, и противодействовать наркомании, "а стало быть преступности и другим опасным явлениям".

Вместе с тем он отметил, что "здесь соображения гуманитарного порядка работать не должны". "У нас своих заболевших хватает и наркоманов тоже. Ими надо заниматься, а не теми, кто еще и не является гражданином нашего государства", - указал зампред СБ РФ.