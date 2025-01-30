Каждый пятый опрошенный россиянин планирует отдых в одиночестве в 2025 году

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Около 20% опрошенных жителей России хотят отправиться на отдых в одиночестве в 2025 году, при этом около 45% собираются путешествовать с парой. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, передает ТАСС.

"Отдыхать с парой отправятся 44,6% участников опроса, а 25,8% - с детьми. При этом 25% планируют путешествие с друзьями, 19,1% будут наслаждаться одиночеством, а 8,2% пока не решили", - следует из материалов исследования.

Опрос проводился среди 2 482 совершеннолетних россиян в январе текущего года.

Те, кто планируют в 2025 году путешествовать, при выборе направления в большинстве ориентируются на стоимость поездки: так ответили 75,6% опрошенных. Маршрут важен в 39,2% случаев. 29%, смотрят, нужна ли виза, 25,8% выясняют, насколько в стране безопасно, а 21,2% ориентируются на погоду, указывается в исследовании.

Среди тех, кто уже запланировал поездки, 60,2% собираются за границу. Наиболее популярны Таиланд (11,9%), Япония (7,2%), Китай (6,1%) и Вьетнам (5,4%), а 8,6% отправятся в Турцию. Остальные участники исследования будут путешествовать по России. В числе востребованных городов - Калининград (13%), Сочи (10,3%), Санкт-Петербург (9,8%), Казань (4,9%) и Москва (4,3%).