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Трамп готов поговорить с Ким Чен Ыном. Не ясно, о чем

США пока не отказываются от жесткой позиции по КНДР

Трамп готов поговорить с Ким Чен Ыном. Не ясно, о чем
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Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

«Президент Трамп будет добиваться полной денуклеаризации Северной Кореи, как он делал это в свой первый срок», — заявил представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз в ответ на вопрос агентства Yonhap News. «У президента Трампа были хорошие отношения с Ким Чен Ыном, и его сочетание жёсткости и дипломатии привело к первому в истории обязательству на уровне лидеров о полной денуклеаризации», — добавил чиновник. Судя по всему, диалог Трампа и Ким Чен Ына возобновляется. Правда пока в заочной форме и в совершенно новых условиях.

Сразу после инаугурации в интервью Fox News Трамп сказал, что снова свяжется с Кимом, назвав его «умным парнем» и «не религиозным фанатиком». Пхеньян отреагировал быстро и по существу.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время посещения базы по производству ядерных материалов и Института ядерного оружия призвал укрепить ядерные силы страны, сообщили в среду государственные СМИ КНДР, опубликовав фотографии своего лидера на фоне каскада центрифуг.

Ким, явно намекая на политический кризис в Южной Корее и потрясения, вызванные возвращением Трампа, сказал, что его страна столкнулась с «самой нестабильной ситуацией в мире, в которой неизбежна долгосрочная конфронтация с самыми жестокими враждебными странами», — сообщило официальное Центральное информационное агентство Кореи. Такая ситуация «делает необходимым для страны постоянное укрепление ядерного щита». Ким также добавил, что 2025 год — «решающий год» и «важный переломный момент, когда мы должны выполнить задачи в важный период в ходе реализации линии на укрепление ядерных сил».

Словом, никакой денуклеаризации, создав ядерный щит, Пхеньян не откажется от него ни при каких обстоятельствах.  Аргументы более чем сильные: судьба Ливии, Сирии и Ирака. «Мир, основанный на силе, и обеспечение безопасности с помощью силы - это наш выбор и самый логичный и справедливый способ борьбы», - заявил Ким Чен Ын.

Между тем на прошлой неделе Трамп также назвал Северную Корею «ядерной державой» — термин, который американские чиновники избегают использовать, поскольку это может быть расценено как признание Соединёнными Штатами реального ядерного статуса Пхеньяна, что кардинально меняет отношение к Северной Корее как стороне переговоров. Новый министр обороны США Пит Хегсет также назвал Северную Корею ядерной державой во время слушаний по утверждению его кандидатуры. Все это породило спекуляции, что, если Трамп возобновит переговоры с Кимом, он может стремиться к заключению сделки, которая ограничит ядерные угрозы со стороны Северной Кореи, а не будет преследовать устаревшую цель — полную денуклеаризацию Северной Кореи.

Возможно, Трампу и новому министру сейчас не до таких тонкостей, но Белый дом устами Брайана Хьюза все же, как видим, внес ясность – США против ядерного статуса КНДР. Значит позиции диаметрально противоположны, и диалог по этой проблеме надо вновь начинать с нулевой отметки.

Напомним, что во время своего первого президентского срока Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном. На первом в истории саммите в Сингапуре в июне 2018 года стороны договорились работать над «полной денуклеаризацией» Корейского полуострова и установлением новых двусторонних отношений. Сейчас Белый дом трактует это расширительно, двусмысленно, мол «договорились о денуклеаризации». Не было такого, и подобные штучки доверию не способствуют.

Потом был саммит в Ханое в феврале 2019 года и встреча в Демилитаризованной зоне между КНДР и Республикой Корея в деревне Панмунджом в июне 2019 года. Лидеры всячески демонстрировали взаимную симпатию, но по сути диалог по ядерной программе КНДР не продвинулся ни на йоту. Вашингтон настаивал на денуклеаризации Северной Кореи, а Пхеньян требовал отмены экономических санкций. Но размена корейских ракет на американские котлеты не произошло.

С другой стороны, Пхеньян, конечно, нацелен на прорыв санкционного режима, который введен против КНДР как по линии СБ ООН, так и на двустороннем уровне всеми крупнейшими странами Запада. Эта тема всегда присутствовала в контексте диалога по ядерной проблеме КНДР. Но сейчас все уже выглядит иначе.

Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня 2024 года заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ ратифицирован и вступил в силу, заменив базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Это – прорыв международной блокады Северной Кореи.

Ясной стала и позиция Москвы по поводу санкций.

Россия будет развивать двусторонние отношения с Северной Кореей, несмотря на санкции в отношении Пхеньяна со стороны Совбеза ООН, заявил еще в 2023 году глава МИД России Сергей Лавров. «Мы санкции против Северной Кореи не объявляли, объявил Совет Безопасности», — ответил он и призвал обратиться по этому вопросу в Совбез ООН. «Мы будем развивать с КНДР равноправное справедливое взаимодействие», — добавил Лавров. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6506eb999a7947d808bf2a39

В январе заявление министра было еще более исчерпывающим. "Нацелены на дальнейшую активную совместную работу с корейскими партнерами по реализации имеющихся договоренностей, ориентированных на углубление и всестороннее развитие сотрудничества между Россией и КНДР по самому широкому спектру направлений", - говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции Лаврова. https://ria.ru/20250124/lavrov-1995368230.html

Это дает явное усиление позиции Пхеньяна на переговорах с Трампом, что явно девальвирует прежние требования США полностью демонтировать ядерный комплекс в Йонбене, отказаться от других ядерных объектов и программ, а также резко ограничить свою ракетную программу. И это на фоне традиционно стабильных отношений между КНР и КНДР. Переговорная ситуация для администрации Трампа на северокорейском треке заметно усложнилась объективно.

А субъективно сейчас Трамп рвется обставить Байдена на всех направлениях, в том числе и в дипломатии на северокорейском треке. Но главная цель – это мобилизация всех сил на сдерживание Китая. Вопрос, так ли сейчас переговоры с Трампом интересны Пхеньяну? Ким Чен Ын после президентских выборов в США заявил: «Мы уже сделали всё возможное в ходе двусторонних переговоров с Соединёнными Штатами, и в итоге мы убедились, что сверхдержава не хочет сосуществовать с нами».

Японские СМИ делятся слухами, что Трамп может изменить свою политику в отношении Северной Кореи попытается убедить Ким Чен Ына заморозить дальнейшее развитие ядерных и ракетных программ Пхеньяна, а не пытаться уговорить его полностью ликвидировать ядерный арсенал. Такой подход, как полагают, стал бы отходом от давней цели Вашингтона и его союзников по денуклеаризации Северной Кореи, что могло бы коренным образом изменить ситуацию с безопасностью в Северо-Восточной Азии.

Любой отход от требований полной денуклеаризации и переход к переговорам по ограничению ракетно-ядерного потенциала с КНДР почти автоматически толкает Южную Корею и Японию к приобретению собственного ядерного потенциала. А это не только окончательный крах режима нераспространения ядерного оружия, но и потеря Вашингтоном своего монопольного положения в сфере безопасности по отношению к ближайшим союзникам. Причем, соседям Китая. Пойдет ли на этой Трамп нацеливаясь на сдерживание Пекина. Или давить на Пхеньян, ракеты которого уже вполне могут достать до городов восточного побережья США? Неудачная альтернатива.

Вот Байден о Северной Корее фактически забыл, и как же спокойно было при дедушке.
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