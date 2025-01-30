Перспективы политического ислама в Сирии: мнение арабиста Суркова

Лидер новых властей Сирии Ахмед Аш-Шараа будет выполнять обязанности президента страны в течение переходного периода. Об этом говорится в заявлении управления военных операций (руководящий орган новых властей), текст которого опубликован 30 января в его телеграм-канале.

"Объявляем о вступлении в должность президента страны в переходный период Ахмеда аш-Шараа, который будет исполнять обязанности главы Сирийской Арабской Республики и представлять ее на международных форумах", - отмечается в заявлении.

В нем сообщается о "роспуске Народного совета (парламента, сформированного при прошлом режиме, и всех связанных [с парламентом] комитетов", а также "прекращении действия конституции страны от 2012 года и всех законов, принятых в чрезвычайном порядке". Указывается, что Ахмед Аш-Шараа как президент Сирии возьмет на себя формирование "временного законодательного совета, который будет функционировать в переходных период до утверждения и вступления в силу [новой] постоянной конституции".

Согласно тексту, 8 декабря объявляется в стране национальным праздником в честь "победы великой сирийской революции".

Заявление было зачитано спикером управления военных операций Хасаном Абдель Гани в ходе встречи представителей новых сирийских властей во главе с Ахмедом аш-Шараа с руководителями действовавших на территории страны вооруженных формирований.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего правительственные силы оставили город. Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое Правительство спасения, объявил о своем назначении главой сирийского правительства на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года. Фактическим лидером Сирии стал глава группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ и признана террористической) Ахмед аш-Шараа, известный под прозвищем Абу Мухаммед аль-Джулани.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сурков отмечает, что «пока преждевременно говорить о том, что в Сирии происходят изменения в сторону политического ислама. Надо подождать, пока будет принята новая Конституция, посмотреть, какие законы будут приняты и какие партии получат большинство в парламенте. Хотя, действительно, человек, который возглавил Сирию, считается исламистом. И среди его сторонников очень много исламистов, но как они себя поведут, это другой вопрос. Поэтому говорить о том, что государство будет подчинено нормам ислама, преждевременно. Тем более, что в Сирии есть очень много меньшинств, и они вряд ли согласятся с превращением страны именно в исламское государство».

По словам эксперта, «в тоже время на Ближнем Востоке всегда есть шанс, что возникнет авторитарный режим или диктатура, и Сирия в этом смысле не исключение. Тем более, что там есть долгая традиция политического авторитаризма. Но надо понимать, что Сирия - страна не однородная, да и часто вмешиваются внешние силы, так что легко может произойти и смена власти. Так было в истории Сирии в 1960-х годах, и тогда это была совершенно нормальная практика. Есть вероятность, что действительно Сирия станет более исламизированной. То есть если новым властям удастся реализовать все эти планы и поменять конституцию, которая будет основана на положениях шариата, то тогда можно ожидать, что процессы исламизации начнутся. Но пока я не стал бы об этом так смело заявлять».